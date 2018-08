Actualidade

O embaixador da Coreia do Sul em Luanda, Dongchan Kim, manifestou hoje o interesse sul-coreano em formar artistas angolanos naquele país, com o propósito de reforçar a cooperação bilateral no domínio da Cultura.

O interesse foi manifestado hoje pelo diplomata sul-coreano no final da visita que efetuou às instalações do Complexo das Escolas de Arte (CEARTE), no Camama, arredores de Luanda, afirmando que o seu país pretende uma cooperação concreta no domínio cultural.

"Ainda não temos uma cooperação concreta no domínio da Cultura, mas vamos fazer esforços para fazer um programa-convite aos artistas angolanos para a Coreia, para trocar experiências e formações", disse.