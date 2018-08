Actualidade

O jornalista angolano Rafael Marques é um dos convidados do Fórum Socialismo 2018, a 'rentrée' política do BE, que começa na sexta-feira em Leiria, sendo o orador do painel a "situação política em Angola".

Entre sexta-feira e domingo decorrem cerca de 50 debates sobre os mais diversos temas no Fórum Socialismo, que este ano se realiza pela primeira vez em Leiria e cujo encerramento está a cargo do discurso da coordenadora nacional do BE, Catarina Martins.

O nome do também ativista de direitos humanos Rafael Marques foi uma das últimas confirmações do programa deste ano, tendo fonte oficial do BE adiantado à agência Lusa que o jornalista angolano "tem assumido, ao longo dos últimos anos, posições críticas e denúncias que lhe valeram a perseguição de responsáveis governamentais angolanos".