Actualidade

O Centro Histórico de Coimbra vai passar a ter um arquivo digital que se pretende assumir como um repositório vivo do conhecimento daquela zona da cidade, como um catalisador de memórias ou como uma oportunidade de reflexão e ação sobre o presente.

A plataforma digital, que alberga texto, fotografias, som e vídeo sobre o Centro Histórico de Coimbra, é apresentada hoje, numa iniciativa que surge de uma parceria entre o Jazz ao Centro Clube (JACC), o Departamento de Engenharia Informática e a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Pretende-se que a plataforma possa ser um repositório vivo de conhecimento em que qualquer pessoa possa adicionar conteúdos, mas também uma ferramenta para ativar projetos artísticos a partir do material lá presente ou ainda que sirva para o desenvolvimento de iniciativas comunitárias, explicou a coordenadora do serviço educativo do JACC, Catarina Pires, que falava à agência Lusa antes da sessão de apresentação.