O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou hoje a expectativa de que seja possível encontrar "um caminho de diálogo" entre Governo e professores em setembro, antes do início do debate do Orçamento do Estado.

À margem da 3.ª edição da Festa do Livro em Belém, o chefe de Estado foi questionado se a colocação dos professores hoje conhecida, que alguns partidos apontaram como tardia, poderá provocar instabilidade no arranque do ano letivo.

"Eu espero que não exista, mas admito que o arranque possa ser aqui ou ali um bocadinho condicionado pela chegada dos professores e sua adaptação às escolas", referiu, lembrando que o ano letivo não arranca ao mesmo tempo em todos os locais.