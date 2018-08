Actualidade

A secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, afirmou hoje à agência Lusa que "é absolutamente falso que haja qualquer atraso na saída de listas dos professores" e que "está tudo dentro dos calendários normais".

O Ministério da Educação divulgou hoje, a duas semanas do início do ano letivo, a lista de colocação de professores e, segundo contas da secretária de Estado, "concorreram 29 mil professores de contratação inicial nesta fase e ficaram colocados seis mil" que não têm vínculos. Três mil desses ficaram com horário completo.

A estes juntam-se os professores que já são de quadro, totalizando vinte mil docentes que ficaram colocados no ano letivo 2018-2019.