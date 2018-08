US Open

O tenista alemão Alexander Zverev, quarto jogador do mundo, apurou-se hoje para a terceira ronda do US Open, último 'Grand Slam' da temporada, ao vencer o francês Nicolas Mahut em três 'sets'.

Zverev, 21 anos, não sentiu grandes dificuldades para se desembaraçar do gaulês, 131.º da hierarquia mundial e 15 anos mais velho, vencendo pelos parciais de 6-4, 6-4 e 6-2, em uma hora e 49 minutos.

Na luta por um lugar nos oitavos de final, Zverev vai defrontar na próxima ronda o vencedor do embate entre o seu compatriota Philip Kohlschreiber e o australiano Matthew Ebden.