US Open

O tenista suíço Roger Federer, segundo jogador do mundo, assegurou hoje a presença na terceira ronda do US Open, último 'Grand Slam' da temporada, ao vencer o francês Benoit Paire em três 'sets'.

Federer não encontrou grandes dificuldades frente ao gaulês, 56.º da hierarquia mundial, vencendo pelos parciais de 7-5, 6-4 e 6-4, em uma hora e 59 minutos.

Na terceira ronda, Federer vai medir forças com o australiano Nick Kyrgios, 30.º do 'ranking' mundial.