Actualidade

O português Paulo Gonçalves (Honda) foi hoje terceiro na quarta etapa do Desafio Ruta 40, na Argentina, prova do campeonato do mundo de ralis 'cross country', e parte para a derradeira tirada no comando da prova, na sexta-feira.

Paulo Gonçalves gastou 4:28.20 horas para cumprir os 357,55 quilómetros entre Tinogasta e Villa Unión, mais 4.07 minutos do que o mais rápido do dia, o australiano Toby Price (KTM).

"Enfrentámos uma especial muito longa, com 360 quilómetros com muitos rios e muita pedra e algumas pistas. Consegui imprimir um bom ritmo e não falhar na navegação. Por isso, estou bastante contente", comentou o piloto de Esposende no final da tirada.