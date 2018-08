Actualidade

A empresa de tecnologia japonesa Panasonic vai transferir a 01 de outubro a sua sede europeia do Reino Unido para a Holanda, antes do Brexit, avançou hoje um porta-voz do grupo nipónico à agência Efe.

A Panasonic vai mudar a sua sede europeia de Bracknell, no condado de Berkshire (cerca de 45 quilómetros a oeste de Londres), para Amesterdão, onde já está localizada a sede da Panasonic Holding Netherlands (que controla as suas subsidiárias localizadas fora do Japão) e a Panasonic Finance, a empresa que financia o grupo.

A transferência, antes do Brexit (processo de saída do Reino Unido da União Europeia), "permitirá um alto nível de cooperação e colaboração", segundo a empresa, cujo objetivo principal é "expandir as operações partilhadas na Europa para obter maior eficiência e competitividade de custos, tendo acesso fácil aos diferentes mercados" na UE.