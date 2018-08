Actualidade

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras ficaram gravemente feridas na quinta-feira num acidente que envolveu um autocarro de passageiros e um camião no Novo México, perto da fronteira com o Arizona, informaram as autoridades norte-americanas.

Na origem do acidente terá estado o rebentamento de um pneu do camião, informou a polícia do estado do Novo México.

A bordo do autocarro seguiam 49 pessoas.