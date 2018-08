Actualidade

Instituições financeiras e analistas preveem que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do segundo trimestre, cujos indicadores oficiais serão divulgados hoje, terá estagnado, desempenho influenciado pela greve dos camionistas.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga hoje os indicadores do Produto Interno Bruto brasileiro do segundo semestre de 2018, mas um relatório do banco Santander, com projeções macroeconómicas publicado a 23 de agosto, adiantava uma previsão de crescimento de toda a riqueza produzida no Brasil (PIB) de 0,2% entre abril e junho, face aos três meses anteriores, e uma subida de 1,2% face ao período homólogo de 2017.

"Devemos lembrar que nossa expectativa pré-paralisação [dos camionistas] estava em +0,8%, isto é, prevíamos uma aceleração expressiva do crescimento doméstico em relação aos primeiros três meses do ano, quando o PIB cresceu 0,4%", destacou o boletim do Santander.