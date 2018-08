Actualidade

O português Carlos Queiroz afirmou hoje estar disponível para assinar um novo contrato com a federação de futebol do Irão que se prolongue até o final da Copa da Ásia de 2019.

O antigo treinador do Real Madrid e da seleção portuguesa de futebol disse à agência de notícias Associated Press (AP) que a assinatura do contrato depende de uma garantia de total apoio da federação de futebol daquele país.

Carlos Queiroz está à frente da seleção nacional de futebol do Irão desde 2011, mas desde o afastamento da Mundial2018 as duas partes não conseguiram chegar a um acordo.