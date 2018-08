Actualidade

Um tribunal do Camboja condenou hoje um realizador australiano a seis anos de prisão por espionagem, num caso em que a defesa e vários grupos de ativistas denunciaram existir "motivações políticas" por parte do regime.

James Ricketson foi detido em julho do ano passado, quando o 'drone' (avião não tripulado) que dirigia sobrevoou uma marcha do Partido do Resgate Nacional do Camboja (PRNC), a grande força da oposição dissolvida em novembro do mesmo ano.

Após a breve leitura do acórdão, o australiano de 69 anos regressou à penitenciária de Prey Sar, em Phnom Pen, onde esteve detido nos últimos 14 meses.