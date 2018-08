Actualidade

As autoridades indianas emitiram hoje um alerta para inundações no nordeste do país e centenas de pessoas foram já deslocadas para terras mais altas, tendo já sido resgatados alguns moradores de uma ilha ao largo do rio Siang.

Centenas de moradores de uma dúzia de aldeias do estado Arunachal Pradesh, na fronteira com a China, foram deslocados para locais mais altos, indicou um oficial daquele estado, Tamiyo Tatak.

De acordo com o responsável, as autoridades chinesas já haviam alertado o país para o aumento do caudal do rio Siang, que desagua no nordeste da Índia.