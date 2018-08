Actualidade

O Presidente angolano, João Lourenço, desloca-se a Moçambique antes do fim do ano para uma visita oficial e de trabalho, a convite do homólogo moçambicano, Filipe Nyusi, que irá a Angola em 2019, disse fonte oficial.

O anúncio foi feito quinta-feira pelo embaixador de Moçambique em Luanda, Santos Álvaro, no final de um encontro com João Lourenço, tendo adiantado que, com a visita, espera-se um fortalecimento dos "laços de cooperação e amizade existentes".

Santos Álvaro, que está em final de missão em Angola, após três anos de trabalho no país, não avançou as datas da visita, tendo apenas informado que os preparativos estão em fase muito avançada.