Actualidade

A bolsa de Lisboa abriu hoje em baixa com o principal índice (PSI20) a cair 0,04% para 5.460,37 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com o índice PSI20 a descer 0,60% para 5.462,73 pontos, em linha com as descidas das principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, só duas subiram, três ficaram inalteradas e 13 baixaram. A Mota-Engil liderou as descidas, perdendo 2,10%.