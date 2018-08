Actualidade

O Instituto Nacional de Telecomunicações de Moçambique (INCM) vai leiloar novas frequências para os operadores de redes móveis no país por forma a introduzirem novos serviços de voz e dados, nomeadamente de serviços 4G.

O anúncio do leilão, a realizar no dia 25 de outubro, começou a ser publicado esta semana na imprensa moçambicana, sendo que, até lá, as operadoras elegíveis deverão submeter a sua candidatura.

O anúncio está também disponível no portal do INCM.