Actualidade

A União Africana (UA) vai disponibilizar 100 mil dólares (85.670 euros) para apoiar o Governo de Moçambique na prevenção, gestão e socorro a calamidades naturais, anunciou hoje a organização.

A verba será canalizada para o Fundo para as Calamidades do Governo, que além de verbas estatais recebe contribuições de vários parceiros que apoiam o trabalho no terreno coordenado pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC).

A preparação das autoridades para a época chuvosa - a partir de outubro - vai estar no centro das atenções durante um encontro setorial a realizar em setembro, em Maputo.