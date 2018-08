Actualidade

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou hoje que a economia portuguesa acelerou no segundo trimestre, com uma subida de 2,3% face ao mesmo período do ano anterior e de 0,5% em cadeia.

"O produto interno bruto (PIB) registou no segundo trimestre de 2018 uma taxa de variação homóloga de 2,3% (2,1% no trimestre anterior)", refere o INE nas contas nacionais trimestrais hoje divulgadas.

"Comparativamente com o primeiro trimestre de 2018, o PIB aumentou 0,5% em termos reais (0,4% no trimestre anterior)", acrescenta.