O secretário-geral do PS defendeu hoje que os incentivos do Governo para o regresso de emigrantes servirão para "dar sustentabilidade ao processo de crescimento em curso" e refutou o argumento de que se trata de uma medida discriminatória.

"Depois de termos criado 315 mil novos postos de trabalho, temos já muitos setores de atividade com carências de mão-de-obra e que precisam de pessoal", sustenta António Costa num vídeo colocado no 'site' do PS na Internet, intitulado "Incentivo ao regresso de emigrantes".

O líder socialista, que é também primeiro-ministro, começa por afirmar que está a seguir "com interesse" o debate sobre os incentivos fiscais que o executivo pretende criar para cativar os emigrantes a regressar.