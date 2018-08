Actualidade

A empresa indiana Idea Cellular e o grupo britânico Vodafone anunciaram hoje que concluíram a sua fusão na Índia, criando assim o maior operador móvel do país, com 408 milhões de clientes e 32,2% do mercado.

"Hoje criámos o operador móvel líder na Índia, é verdadeiramente um momento histórico", disse, em comunicado, Kumar Mangalam Birla, presidente do grupo Aditya Birla, a que pertence Idea.

Após concluir o processo de fusão, que começou em março de 2017, será permitido que "continuem a operar" as duas marcas como "Vodafone Idea Limited" pela grande afiliação que contam na Índia, com cerca de 15.000 lojas em todo o país.