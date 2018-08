Actualidade

A obra de construção da primeira unidade para depósito e transformação de bivalves capturados no rio Tejo foi adjudicada, tratando-se de um investimento de 1,34 milhões de euros, anunciou hoje o ministério do Mar.

Em comunicado, o gabinete refere que, "cumprindo as orientações da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, de criação de uma unidade para depósito e transformação de bivalves capturados no Rio Tejo, foi adjudicada, pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), a construção da primeira unidade do género em Portugal, após os trâmites do concurso público, com um valor de investimento na construção de cerca de um milhão e 340 mil de euros (com IVA incluído)".

O projeto, que tem por base um protocolo assinado entre o IPMA, a Docapesca, a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), a Administração do Porto de Lisboa (APL) e a câmara municipal do Barreiro, "visa responder a uma necessidade urgente de criação de alternativas à exploração atual de bivalves do Tejo, respondendo aos desafios de saúde pública e à problemática social da atividade".