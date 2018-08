Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) italiano aumentou no segundo trimestre deste ano 1,2% face ao segundo trimestre de 2017 e 0,2% em relação ao trimestre anterior, revelou hoje o instituto de estatística italiano Istat.

Estes resultados, citados pela agência Efe, revelam uma desaceleração face aos dois trimestres anteriores, e têm em conta o facto de neste trimestre ter havido dois dias úteis a menos do que no trimestre anterior e um a mais do que no segundo trimestre de 2017.

O PIB ficou marcado pela contribuição negativa da procura externa, devido à queda nas exportações de 0,2% em relação ao primeiro trimestre do ano, e ao aumento de 1,8% nas importações.