Actualidade

Cristiano Ronaldo ficou hoje de fora dos 24 convocados do selecionador português de futebol para os jogos com Croácia e Itália, que chamou pela primeira vez Gedson Fernandes, Cláudio Ramos, Pedro Mendes e Sérgio Oliveira.

O avançado da Juventus é um dos 10 'eleitos' por Fernando Santos para o Mundial2018 que falham o jogo particular frente aos croatas, vice-campeões do mundo, no Estádio Algarve, em 06 de setembro, e para a estreia na Liga das Nações diante dos italianos, no Estádio da Luz, em Lisboa, quatro dias depois.

Além de Cristiano Ronaldo, o selecionador luso abdicou de Ricardo Quaresma, João Mário, João Moutinho, Adrien Silva, Manuel Fernandes, Ricardo Pereira, José Fonte, Bruno Alves e Anthony Lopes, que estiveram no Mundial2018,.