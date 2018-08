Actualidade

O Ministério das Finanças destacou hoje que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) "foi ligeiramente superior" ao europeu e da zona euro, permitindo a Portugal continuar a "tendência de convergência com a União Europeia".

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou hoje que a economia portuguesa acelerou no segundo trimestre, com uma subida de 2,3% face ao mesmo período do ano anterior e de 0,5% em cadeia.

Em comunicado, o gabinete de Mário Centeno refere que "o crescimento do PIB foi ligeiramente superior ao europeu e à zona euro (2,2% em termos homólogos), permitindo a Portugal prosseguir a tendência de convergência com a União Europeia".