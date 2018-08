Actualidade

Pedro Mendes, um dos quatro estreantes na convocatória da seleção portuguesa de futebol, recorreu hoje às redes sociais para afirmar que está "muito feliz por fazer parte" dos selecionados do treinador Fernando Santos.

O defesa central do Montpellier agradeceu ainda a todos os que fazem parte do seu quotidiano e que lhe permitem "evoluir e ajudar a realizar este sonho", referindo-se à convocatória para os jogos com Croácia, vice-campeã do mundo, e Itália.

Com 27 anos, Pedro Mendes fez a formação no Sporting, tendo sido emprestado a Real Massamá, Servette, e Real Madrid, antes de regressar aos 'leões' para atuar na equipa B, em 2012/13.