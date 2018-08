Actualidade

A candidatura da Serra da Estrela a Geopark vai ser analisada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) no dia 08 de setembro, anunciou hoje a Associação Geopark Estrela.

"É oficial. Dia 08 [de setembro] o 'council' da UNESCO, o 'council' do Programa de Geoparks Globais da UNESCO, vai apreciar e votar a candidatura da [Serra da Estrela] a Geopark Mundial, em Itália, na 8.ª Conferência Mundial de Geoparks", disse hoje na Torre, na Serra da Estrela, o coordenador executivo da Associação Geopark Estrela, Emanuel de Castro.

O responsável fez o anúncio durante a cerimónia de assinatura do contrato do projeto "Valorização da Oferta Turística do território Geopark Estrela", que contou com a presença da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.