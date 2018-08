Actualidade

A Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, acusou hoje a polícia e a Frelimo, partido no poder, de impedir a apresentação do seu cabeça-de-lista no município da Massinga, sul do país.

O porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), José Manteigas, afirmou que agentes da Polícia da República de Moçambique (PRM) e pessoas que vestiam t-shirts da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) barraram a passagem de uma comitiva do principal partido da oposição para uma ação de apresentação do seu cabeça-de-lista para as eleições municipais de 10 de outubro.

"A intenção da PRM e dos membros da Frelimo era provocar um confronto, só não houve escaramuças porque os membros da Renamo evitaram essa situação e foram por um outro caminho", disse Manteigas.