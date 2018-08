Actualidade

Vila do Conde, Porto, 31 ago (Luas) - O defesa internacional português Fábio Coentrão vai jogar no Rio Ave, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Sou eu o novo reforço do Rio Ave", disse Fábio Coentrão, de 30 anos, que jogou na temporada passada pelo Sporting, por empréstimo do Real Madrid, num vídeo partilhado pelos vila-condenses na página oficial no Facebook, sem revelar pormenores da contratação.

O defesa natural de Vila do Conde ainda tinha um ano de contrato com a formação da capital espanhola.