Actualidade

O Benfica foi punido com um jogo à porta fechada devido a vários processos sobre o relacionamento do clube com grupos organizados de adeptos, confirmou hoje à Lusa fonte do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

A mesma fonte referiu ainda que os 'encarnados' foram multados em 56.250 euros, acrescentando que o clube tem 20 dias úteis para recorrer junto do IPDJ destas sanções.

Em comunicado, o Benfica deu conta de que "irá impugnar e recorrer da referida decisão, dentro do prazo legal previsto de 20 dias úteis".