Actualidade

O FC Porto anunciou hoje a contratação do internacional holandês Riechedly Bazoer, do Wolfsburgo, por empréstimo com opção de compra no final da temporada, que chega à cidade portuense para reforçar o meio-campo do treinador, Sérgio Conceição.

Os 'dragões' confirmaram a médio de 21 anos, que conta seis presenças na seleção principal da Holanda, através do sítio oficial na Internet.

Antes de chegar aos alemães do Wolfsburgo, em 2016/17, Bazoer jogou na equipa principal do Ajax, no qual terminou a formação iniciada no PSV Eindhoven.