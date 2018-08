Actualidade

Um turista encontra-se desaparecido no mar do norte da ilha da Madeira, em São Jorge, no concelho de Santana, confirmou hoje o comandante da Zona Marítima do arquipélago, Silva Ribeiro.

"Confirmo haver um turista, cuja nacionalidade ainda não sabemos, nem a idade, que se encontra desaparecido depois de ter mergulhado na praia de calhau de São Jorge", disse, indicando que na altura o mar estava "um pouco picado".

O comandante adiantou que o desaparecido se encontrava acompanhado por outros dois turistas e que decidira mergulhar no mar do norte da ilha, mas não conseguiu voltar à terra devido à "levadia" [termo utilizado na Madeira para designar uma corrente forte].