O treinador do Sporting, José Peseiro, afirmou hoje que o Arsenal, de Inglaterra, e o Qarabag, do Azerbaijão, adversários do Sporting no grupo E da Liga Europa de futebol, são de nível Liga dos Campeões.

Além de Arsenal e Qarabag, os 'leões' também vão enfrentar o Vorskla Poltava, mas o técnico não fez qualquer comentário sobre os ucranianos.

"Calhou-nos uma equipa de 'Champions', o Arsenal, que é bom. A outra equipa [Qarabag] esteve na 'Champions' [no ano passado], portanto são três equipas que estiveram na 'Champions', o que é bom", afirmou José Peseiro, em conferência de imprensa.