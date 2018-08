Actualidade

Os reforços Diaby e Gudelj são as novidades nos 21 convocados do Sporting para a receção, no sábado, ao Feirense, da quarta jornada da I Liga de futebol, que ainda não conta com Bas Dost e Mathieu, lesionados.

O avançado maliano e o médio sérvio mereceram a chamada do técnico José Peseiro, tal como o defesa Lumor, tendo o técnico preterido assim os médios Misic e Wendel.

Bas Dost e Jéremy Mathieu, que tinham falhado o dérbi com o Benfica (1-1) no Estádio da Luz, na última ronda, continuam a recuperar das respetivas lesões.