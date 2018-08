Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, afirmou hoje que o Governo "tem estado muito mal" em assuntos relacionados com a área da educação, considerando que o Executivo de António Costa "criou problemas que, agora, não consegue resolver".

"Quem está [no Governo] tem de resolver e, sobretudo, não pode criar expetativas, que, depois, desampara e não é capaz de trazer nenhuma solução de fundo", afirmou a líder dos centristas, à margem de uma visita à Feira da Luz/Expomor, em Montemor-o-Novo (Évora).

Questionada sobre o impasse no descongelamento das carreiras na administração pública, cujo caso mais visível é o dos professores, a presidente do CDS-PP disse compreender as queixas dos docentes.