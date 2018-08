Actualidade

A chanceler alemã, Angela Merkel, terminou hoje na Nigéria a sua visita pela África Ocidental, onde mostrou a sua vontade em cimentar as relações comerciais com a maior economia da região.

A Nigéria, com mais de 182 milhões de habitantes e responsável por 60% da economia da África Ocidental, tem oportunidades que podem ser exploradas para melhorar a situação do emprego no país, disse Merkel durante a sua visita, de acordo com a agência espanhola Efe.

A responsável alemã reuniu com o Presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, em Abuja.