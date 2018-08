Actualidade

A ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Chrystia Freeland, e o representante do Comércio Exterior norte-americano, Robert Lighthizer, não chegaram a acordo sobre o novo tratado comercial, assim haverá uma nova ronda de conversações na próxima quarta-feira.

"As conversações foram construtivas e fizemos progressos (...). A nossa equipa irá encontrar-se com a ministra (Chrystia) Freeland e os seus parceiros na quarta-feira da próxima semana", informou Lighthizer, num curto comunicado acerca da renegociação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA).

Hoje era, a princípio, o prazo limite dado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, para o Canadá se juntar a um acordo preliminar alcançado na segunda-feira entre os Estados Unidos e o México.