Actualidade

O tenor e maestro espanhol Plácido Domingo e o banqueiro Nuno Amado foram condecorados pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi hoje anunciado.

De acordo com informação da Presidência da República, Plácido Domingo, de 77 anos, foi distinguido com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública pelo "papel como presidente da Europa Nostra, particularmente relevante neste Ano Europeu do Património Cultural".

A condecoração é justificada ainda pelo trabalho do maestro na "formação de jovens gerações, de que a Operalia, a decorrer em Portugal, é um magnífico exemplo".