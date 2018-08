Actualidade

O português Paulo Gonçalves venceu hoje o Desafio Ruta 40 da Argentina, prova pontuável para o campeonato do mundo de ralis 'cross country'.

O piloto da Honda terminou a quinta e derradeira etapa, entre Villa Unión e San Juán, no segundo lugar, a 3.22 minutos do vencedor, o australiano Toby Price, e garantiu a vitória final, com seis segundos de vantagem para o vencedor do Dakar2016.

"Estou muito contente com esta vitória", destacou o piloto de Esposende, que, em janeiro, foi forçado a falhar a participação no rali Dakar devido a uma lesão num ombro.