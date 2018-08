Actualidade

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou hoje que o surto de Ébola na região nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo) continua com "riscos substanciais", apesar da aparente melhoria no controlo da propagação do vírus.

Num comunicado, a agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para a saúde reconhece que estes riscos se devem a potenciais cadeias de transmissão não identificadas.

Além das cadeias de transmissão não identificadas, também comportamentos negligentes - como enterros não conformes com as indicações das autoridades, relutância em identificar a origem do contacto, na vacinação ou na admissão a centros de tratamento - colocam em causa a atuação das equipas de combate.