Actualidade

Um golo de Wakaso permitiu hoje ao Vitória de Guimarães receber e vencer o Tondela por 1-0, em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol, subindo ao sexto posto da classificação.

O golo da equipa vitoriana foi anotado pelo ganês Wakaso, aos 18 minutos de jogo, tendo os tondelenses atuado os últimos minutos com menos uma unidade, após expulsão de Arango, aos 88 minutos.

Com este triunfo, o Vitória subiu ao sexto lugar com seis pontos, os mesmos de FC Porto, quinto, e Marítimo, sétimo, enquanto o Tondela é 16.º com apenas dois pontos.