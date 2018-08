Actualidade

O músico e parlamentar da oposição ugandesa Robert Kyagulanyi Ssentamu saiu do país para um tratamento médico, após alegadamente ter sido torturado enquanto esteve na prisão, de acordo com o advogado do cantor.

Ssentamu, conhecido pelo nome artístico Bobi Wine, foi impedido de viajar para os Estados Unidos pelas forças de segurança ugandesas na quinta-feira.

O parlamentar partiu hoje do Aeroporto Internacional de Entebbe num voo da KLM perto da 00:00 (hora local, 10:00 horas em Lisboa), depois de as autoridades do Uganda darem a permissão necessária, disse o advogado Nicholas Opiyo numa mensagem no Twitter.