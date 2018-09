Actualidade

Os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira que não irão financiar mais a agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA), tendo como fundo a crise cada vez mais profunda com a Autoridade Palestiniana.

Depois de "examinar cuidadosamente a questão", a Administração de Donald Trump "decidiu que os Estados Unidos não farão contribuições adicionais à UNRWA", uma "operação irremediavelmente tendenciosa", disse a porta-voz do departamento de Estado norte-americano, Heather Nauert, num comunicado.

Antes do anúncio, as autoridades palestinianas acusaram os Estados Unidos de "negar os seus compromissos internacionais e as suas responsabilidades".