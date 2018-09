Actualidade

A maioria dos juízes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil rejeitou hoje a candidatura de Lula da Silva às presidenciais, após quatro votos a um no plenário desta corte, que tem 7 juízes.

Com a decisão, o ex-Presidente brasileiro fica impedido de manter-se candidato à Presidência do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que terá o prazo de dez dias para indicar um novo candidato para participar das eleições presidenciais do país.

Contestada por 16 pedidos de impugnação no TSE, o registo de candidatura de Lula da Silva acabou indeferido porque o antigo Presidente foi condenado em duas instâncias da Justiça brasileira, condição que o impede de concorrer a cargos públicos segundo as leis eleitorais do país.