Actualidade

O Partido dos Trabalhadores (PT) afirmou hoje que vai lutar "com todos os meios" para garantir a candidatura de Lula da Silva à presidência do Brasil, rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do país.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou, esta madrugada, a candidatura do ex-Presidente brasileiro, preso desde abril e obrigado a cumprir uma pena de prisão de 12 anos e um mês por suposta prática dos crimes de corrupção e branqueamento de capitais.

Sem esperar a votação do último dos sete juízes do TSE, o PT divulgou uma nota denunciado uma suposta "violência cometida" contra o antigo chefe de EStado e anunciou que iria "apresentar todos os recursos aos tribunais para que sejam reconhecidos os direitos políticos de Lula [da Silva], previstos na lei e nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil".