Incêndios

Quase todo o norte e centro interior e o sul de Portugal estão hoje em risco máximo ou muito elevado de incêndio devido ao calor, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As regiões com maior risco de incêndio situam-se nos distritos de Bragança, Porto, Guarda, Coimbra e Faro, enquanto vários concelhos de Aveiro, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu apresentam risco muito elevado.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".