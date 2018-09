China/África

A China está a cimentar a presença em África com investimentos diretos anuais de 2.500 milhões de euros, apenas com o reino do Eswatini fora desta "parceria", ausente do terceiro Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), que arranca na segunda-feira.

O evento, que decorre entre 03 e 04 de setembro e que também simboliza a importância da presença e investimento direto da China no continente africano, realiza-se em Pequim e contará com chefes de Estado e do Governo de vários países africanos, incluindo os Presidentes de Angola e Moçambique, João Lourenço e Filipe Nyusi, respetivamente.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também participará.