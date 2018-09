China/África

A Associação Amigos da Nova Rota da Seda considera que o Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), a 03 e 04 de setembro, em Pequim, contribuirá para "o desenvolvimento" da Rota Marítima Atlântica, "em que Portugal poderá ter um papel importante".

A presidente da Associação Amigos da Nova Rota da Seda, Fernanda Ilhéu, vincou as "muitas afinidades" do objetivo da cimeira entre China e nações africanas, entre os quais países de língua portuguesa, de criar "uma comunidade ainda mais forte com um futuro partilhado através da cooperação 'win-win'".

Em declarações à agência Lusa, Fernanda Ilhéu sublinhou as "muitas afinidades com a visão e os objetivos da iniciativa da China 'Uma Faixa, Uma Rota e a Nova Rota da Seda Marítima do Século XXI'", sustentando que "será previsível que sejam assinados projetos de cooperação no âmbito dessa iniciativa".