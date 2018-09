China/África

Os interesses chineses em África deverão "diversificar-se" e registar uma "importante mudança qualitativa", afirmam analistas à agência Lusa, nas vésperas de um fórum que deve anunciar milhares de milhões de dólares em crédito chinês ao continente.

"O destaque será o anúncio de mais um número enorme: 'China promete 63.000 milhões de dólares [54.000 milhões de euros] a África'", prevê Eric Olander, jornalista especializado nas relações entre China e África, radicado em Xangai.

"Mas espero também uma diversificação dos interesses chineses, que se têm focado na extração de recursos, comércio e na relação económica", acrescenta o fundador do portal The China Africa Project, apontando as áreas militar, política e de diplomacia cultural como exemplos desse novo interesse.