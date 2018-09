Actualidade

A venda de peças usadas para automóveis está a crescer em Chimoio, Manica, centro de Moçambique, com os clientes a considerarem aquele negócio "um alívio" face à escassez de peças originais.

Com a explosão de importação de viaturas usadas a partir do Japão, em 2009, vários negociantes de origem paquistanesa e nigeriana viram oportunidades no mercado moçambicano para colocar peças usadas de viaturas, incluindo pneus.

"O mercado local não tinha peças de substituição para muitas marcas quando comecei a importar do Japão peças usadas, em contentores", explica à Lusa o nigeriano Amani Adebayo, que trocou o negócio de venda de roupas pelo de peças usadas.